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Жена и ее любовник убили мужа ради страховки и свалили вину на аллигаторов

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Брайан Винчестер

Жительницу американского города Таллахасси, штат Флорида, обвинили в сговоре с любовником с целью убийства мужа, застрахованного на 1,75 миллиона долларов. Об этом сообщает Associated Press.

В декабре 2000 года Майк Уильямс (Mike Williams) ушел охотиться на уток и не вернулся. Крупномасштабная поисковая операция оказалась безрезультатной: не нашли ни исчезнувшего охотника, ни его останков. В полиции заключили, что он выпал из лодки и утонул, а тело съели аллигаторы.

По просьбе жены, Дениз Уильямс (Denise Williams), его признали погибшим в результате несчастного случая. После этого ей выплатили 1,75 миллиона долларов (116 миллионов рублей), на которые была застрахована его жизнь. В 2005 году Уильямс вышла замуж за лучшего друга покойного мужа — страхового агента Брайна Винчестера (Brian Winchester). Спустя семь лет они расстались.

В 2016 году Винчестер напал на Уильямс и в течение часа удерживал ее, угрожая пистолетом. Через год он признал вину в похищении человека и был приговорен к тюремному заключению на 20 лет. На следующий день стало известно, что найдены останки пропавшего 17 лет назад Майка Уильямса. Тест ДНК подтвердил, что это именно он.

Винчестер утверждает, что он и Дениз Уильямс были любовниками с 1997 года и вместе решили убить ее мужа. Как страховой агент, он знал, что жизнь Майка застрахована на крупную сумму — одну из страховок продал он сам.

На суде Винчестер рассказал, что вытолкнул друга из лодки, пишет Tallahassee Democrat. Он надеялся, что тяжелые болотные сапоги утянут того на дно, но охотник уцепился за пень и стал звать на помощь. Тогда страховой агент застрелил его из ружья, погрузил в автомобиль, отвез в глухой тупик и закопал.

В мае 2018 года Дениз Уильямс арестовали и обвинили в убийстве первой степени, сговоре с целью убийства и соучастии после убийства. Женщина отрицает все обвинения. Ее адвокат предположил, что Винчестер лжет о ее роли в преступлении, поскольку заключил сделку со следствием, которая позволила ему избежать обвинений в убийстве и более сурового наказания за похищение.

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