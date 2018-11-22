Мошенник годами прикидывался мертвым ради многомиллионной страховки

В США экстрадирован житель Молдавии, которого подозревают в инсценировке собственной смерти с целью получения страховки. Об этом сообщается в пресс-релизе офиса федерального прокурора США по округу Миннесота.

Согласно судебным документам, в 2010 году 51-летний Игорь Воротинов, тогда проживавший в Соединенных Штатах, застраховал свою жизнь на два миллиона долларов (132 миллиона рублей). В случае его гибели деньги получила бы его жена Ирина.

В октябре следующего года в молдавской деревне Кожушна обнаружили тело мужчины с паспортом Воротинова, его гостиничными картами и контактным телефоном. Ирина Воротинова опознала в погибшем своего мужа. Получив свидетельство о смерти, она кремировала тело и вернулась в США с его прахом.

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В 2012 году страховая компания выплатила женщине два миллиона долларов. В течение следующих трех лет большую часть этой суммы перевели на банковские счета в Молдавии и Швейцарии.

В ноябре 2013 года сын Воротиновой вернулся в США из поездки в Молдавию. При таможенном досмотре на его компьютере обнаружили свежие фотографии Игоря Воротинова, снятые через два года после того, как его признали погибшим.

В 2015 году Воротинова и его жену обвинили в мошенничестве, связанном с почтовой и телеграфной связью. Ирина также обвинялась в денежных операциях с собственностью, полученной незаконным путем. Женщина признала вину и была приговорена к тюремному заключению на 37 месяцев. Ее сын получил условный срок за несообщение о преступлении. Кроме того, им предстоит вернуть два миллиона долларов, которые они получили.

14 ноября 2018 года Воротинова арестовали в Молдавии и через три дня экстрадировали в США. 19 ноября он предстал перед судом в городе Миннеаполис, штат Миннесота.

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