Должник притворился мертвым ради страховки и погубил жену и детей

В китайском городе Лоуди, провинция Хунань, женщина убила детей и покончила с собой после того, как ее муж инсценировал свою смерть. Об этом сообщает AsiaOne.

34-летний мужчина пропал седьмого сентября. Через 12 дней в реке нашли автомобиль, на котором он ехал, однако тела в нем не было. Его родители винили в исчезновении сына жену. По их мнению, она тратила слишком много денег и при этом не работала.

В среду, 10 октября, женщина совершила самоубийство. В предсмертной записке объяснялось, что расходы, вопреки обвинениям, были разумными, а дома ей приходилось сидеть для того, чтобы заботиться о маленьких детях. Она писала, что любила мужа и хочет, чтобы после смерти вся семья снова была вместе.

После известия о гибели жены и детей исчезнувший мужчина пришел в отделение полиции и сдался. Как выяснилось, он не мог разобраться с долгами по кредитам, которые достигли 100 тысяч юаней (около 950 тысяч рублей), и решил обеспечить семью другим способом: застраховал свою жизнь на миллион юаней и притворился погибшим. Страховку должна была получить его жена, но она ничего не знала о его плане.

Мужчину задержали, однако ему вряд ли грозит уголовное наказание. Поскольку никто так и не обратился в страховую компанию, страхового мошенничества не произошло. Обвинить его в гибели жены и детей также нельзя, так как ее непосредственной причиной был не он.

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