Китаянка увидела невесту сына и покончила с собой

В китайском уезде Шанцю, провинция Хэнань, 47-летняя женщина совершила самоубийство, потому что ей не понравилась невеста сына. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По официальной информации, ее не устраивал рост девушки. Она считала его слишком низким и грозила покончить с собой, если сын не передумает. Уездное министерство пропаганды заявило в социальной сети Weibo, что женщина поддалась импульсу и исполнила свою угрозу, когда ехала на мотороллере мимо реки.

По другим сведениям, причиной самоубийства стали чересчур высокие запросы невесты. Она требовала, чтобы перед свадьбой ей подарили автомобиль. У родственников жениха не хватало денег для таких дорогих покупок.

В мае сообщалось, что 84 процента китаянок предпочитают встречаться с мужчинами, которые зарабатывают в два или в три раза больше, чем они.