Большинство китаянок позарились на богатство своих партнеров

Большинство женщин в Китае предпочитают встречаться с мужчинами, которые зарабатывают в два или в три раза больше, чем они. Такие результаты исследования публикует The South China Morning Post.

По данным опроса, особой меркантильностью отличаются 84 процента женщин в КНР.

Сообщается также, что 60 процентов китаянок готовы бросить своих партнеров в том случае, если отношения, длящиеся три года, не заканчиваются свадьбой.

При этом отмечается, что 40 процентов мужчин хотели бы видеть своих возлюбленных каждый день, подобное желание разделяют лишь 23 процента опрошенных женщин.

79 процентов участников исследования обоих полов признались, что готовы в течение полугода ухаживать за понравившимся человеком, еще 21 процент заявил, что могут продолжать период романтических отношений и дольше.

«Самые высокомерные мужчины живут в таких городах КНР, как Чунцин, Сучжоу и Гуанчжоу», — отмечает издание. При этом более трепетно к женщинам относятся китайцы, проживающие в Шанхае, Пекине и Шэньяне.