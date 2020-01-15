Мужчина попросил суд о поединке на японских мечах с бывшей женой и ее адвокатом

Житель американского города Паола, штат Канзас, подал в суд ходатайство о дуэли на японских мечах с бывшей женой. Об этом сообщает издание The Guardian.

40-летний Дэвид Остром (David Ostrom) попросил судью разрешить ему биться на мечах со своей бывшей женой и ее адвокатом, чтобы разрешить юридический спор об опеке над их двумя детьми и налогах на имущество. Он также попросил об отсрочке в 12 недель, чтобы обеспечить наличие самурайских мечей.

Американец подчеркнул, что судья имеет полномочия дать такое разрешение, поскольку право на решение судебных конфликтов поединком никогда не было явно запрещено или ограничено в США.

Остром утверждает, что его 38-летняя бывшая жена Бриджетт и ее адвокат Мэттью Хадсон (Matthew Hudson) «уничтожили его посредством закона», поэтому он хочет ответить на абсурдность действий Хадсона таким же абсурдом. Он позволил бывшей жене выбирать, кто будет участвовать в поединке: она лично или ее адвокат.

Хадсон оспорил в суде требование Острома, поскольку дуэль может закончиться смертью, а такой исход избыточен для урегулирования спора о налогах на собственность и опеке. Он попросил судью отказать в удовлетворении требования о дуэли.

Судья штата Айова Крег Драйсмайер (Craig Dreismeier) заявил, что в ближайшее время не будет объявлять решение и указал на нарушения в процедуре подачи ходатайств и ответах на них обеих сторон.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона заставила мужа и любовника биться насмерть, чтобы определить, кто из них останется с ней. Мужчины связывались по телефону, а на следующий день ее бывший муж был найден с 35 ножевыми ранениями в шею, грудь и плечо.

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