Мужчина подговорил любовницу убить жену и сел в тюрьму на 35 лет

Житель американского штата Гавайи подговорил любовницу убить жену и сел в тюрьму на 35 лет. Об этом сообщает издание Unilad.

40-летний Майкл Уолкер (Michael Walker) в 2014 году познакомился с 29-летней Алисой Джексон (Alisa Jackson), вскоре она стала его любовницей. Через две недели после того, как они начали встречаться, любовники разработали план убийства жены Уолкера Кэтрин.

Уолкер не хотел разводиться с женой, так как знал, что в случае ее смерти получит 400 тысяч долларов (25,2 миллиона рублей) в качестве страховой выплаты. Джексон тоже хотела убить соперницу.

Джексон воспользовалась ключом, который оставил ей Уолкер, вошла в их дом и зарезала Кэтрин ножом.

Впоследствии Уолкер был задержан по другим обвинениям, таким как хранение детской порнографии и сексуальное преследование маленького мальчика. И Уолкер, и Джексон пошли на сделки со следствием и признали вину в содеянном. Они были приговорены к 65 годам тюремного заключения на двоих.

Ранее сообщалось, что в американском городе Порт-Сент-Люси, штат Флорида, мужчина задушил подушкой 95-летнего бойфренда своей бывшей возлюбленной в доме престарелых и пошел под суд. Он тут же стал главным подозреваемым в убийстве, поскольку его имя значилось в списке посетителей.

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