Женатый мужчина задушил любовницу и выдавал себя за нее

Женатого жителя американского штата Пенсильвания обвиняют в убийстве любовницы. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

По предварительной версии, 39-летний Джон Чепмэн (John Chapman) попросил любовницу — 33-летнюю Джейм Рэй Феден (Jaime Rae Feden) — посетить с ним город Лас-Вегас, штат Невада. Там он связал ей руки и ноги, задушил и бросил тело в пустыне. Отмечается, что женщина была умственно отсталая.

Два месяца Феден считали без вести пропавшей, пока 5 октября в пустыне не обнаружили труп женщины. На данный момент полиция идентифицирует останки, однако уже сейчас есть основания полагать, что они принадлежат Феден.

По словам родственников погибшей, в период ее исчезновения неизвестный пользовался ее страницей на Facebook и выдавал себя за нее: семья получала от Джейм Рэй ряд сообщений.

В пятницу, 15 ноября, против Чепмэна выдвинули обвинения в убийстве Феден, а также в незаконном использовании ее аккаунта в соцсети.

Ранее в октябре сообщалось, что труп 24-летней американской модели Эсмеральды Гонсалес нашли в деревянном ящике, залитом бетоном, в пустыне Невада спустя пять месяцев после исчезновения девушки. Установлено, что смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, но перед этим ее пытались задушить.

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