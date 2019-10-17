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Модель душили, травили, залили бетоном и оставили в пустыне

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Американскую 24-летнюю модель Эсмеральду Гонсалес (Esmeralda Gonzalez), на Instagram-аккаунт которой было подписано более 300 тысяч человек, нашли мертвой в пустыне Невада спустя почти пять месяцев после ее исчезновения. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, тело женщины было обнаружено в деревянном ящике, залитом бетоном, в результате поисков, которые велись с мая 2019 года, когда семья модели обратилась к властям с заявлением об ее исчезновении. Как установили сотрудники полиции, смерть Гонсалес наступила в результате отравления ядовитым веществом, также перед этим ее пытались задушить.

По подозрению в убийстве был задержан 45-летний сосед погибшей Кристофер Престипино (Christopher Prestipino), дом которого находился всего в 150 метрах от дома Гонсалес в Лас-Вегасе.

По версии следствия, в день убийства Гонсалес находилась в доме Престипино. Он предложил ей употребить метамфетамин, однако после принятия наркотика женщина начала вести себя неадекватно — вероятно, это было связано с тем, что она страдала психическим заболеванием. В результате Престипино решил привязать ее к кровати на «продолжительное время». Когда же мужчина освободил женщину, она ударила его в лицо, после чего он попытался ее задушить.

Престипино показалось, что женщина мертва, однако спустя некоторое время она очнулась. Тогда мужчина ввел ей средство для чистки бассейна, после чего модель действительно скончалась. Чтобы избавиться от тела, он спрятал его в ящик, арендовал грузовую машину и вывез его в пустыню. Арендованный грузовик Престипино оставил рядом с местом захоронения.

В настоящее время мужчина арестован по подозрению в убийстве, похищении и заговоре с целью убийства. Вместе с ним была задержана и его 31-летняя девушка Лиза Морт (Lisa Mort), которую обвиняют в укрывательстве и оказании помощи преступнику. Кроме того, полиция считает, что к убийству могла быть причастна и некая Кассандра Басконес (Cassandra Bascones), однако она пока находится на свободе.

Как Гонсалес оказалась в доме обвиняемого, до сих пор неизвестно.

Ранее в октябре стало известно, что житель американского штата Калифорния убил соседку и шесть лет прятал ее труп в стене своей квартиры. Как выяснилось, соседи годами жаловались на неприятный запах.

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