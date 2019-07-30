Замурованное в стену церковной лавки тело связали с ритуальным убийством

Полиция начала проверку в связи с обнаружением мумифицированного трупа мужчины в стене церковной лавки. Об этом сообщает «КП».

Рассматривается версия о ритуальном убийстве из-за многочисленных следов от вбитых гвоздей на теле погибшего.

Останки доставлены в морг.

Ранее 30 июля сообщалось, что мумифицированный труп был замурован в стену здания XVII века. Его нашли рабочие в грузовике с битым кирпичом, оставшимся после сноса церковной лавки. Погибший был завернут в простыню, которая успела истлеть. Ноги и руки мужчины были обмотаны скотчем, а в его спину вбиты несколько строительных гвоздей. По предварительным данным, он скончался не менее 10 лет назад.

Лавка находилась на территории церкви Смоленской Иконы Божией Матери в деревне Гремячки Нижегородской области. С 1940 по 1998 год в здании храма располагался хлебозавод. Сейчас там идут восстановительные работы.

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