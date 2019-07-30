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В России нашли связанную скотчем мумию в стене церковной лавки XVII века

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Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде

Во время сноса церковной лавки под Нижним Новгородом обнаружено тело убитого мужчины со связанными скотчем ногами и гвоздями в спине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мумифицированный труп был замурован в стену здания XVII века. Погибший был обвернут в простыню, которая успела истлеть. Ноги и руки мужчины были обмотаны скотчем, а в его спину вбиты несколько строительных гвоздей. По предварительным данным, он скончался не менее 10 лет назад.

Тело обнаружили рабочие в кузове грузовика с битым кирпичом, который вывозил обломки старинного здания церковной лавки с территории храма в честь Смоленской иконы Божией Матери. С 1940 по 1998 год в здании церкви располагался хлебозавод. Сейчас там идут восстановительные работы.

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