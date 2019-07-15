Российские полицейские нашли скелет и почти сразу потеряли его

Полицейские нашли на границе Москвы и Московской области скелетированный труп, а на следующий день потеряли место, где он лежал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в минувшие выходные. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили скелет между деревнями Мачихино и Могутово и не смогли решить, кто должен разбираться с находкой — отдел Новой Москвы или Наро-Фоминского городского округа. В результате осмотр тела отложили.

На следующий день на место, где был найден труп, выехала московская опергруппа, однако скелета там уже не было. Тогда полицейские позвали на помощь волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В итоге к ночи тело нашли, а к утру начались следственные действия.

В мае сообщалось о полицейских непризнанной Республики Косово, которые потеряли секретные документы во время вторжения в сербские муниципалитеты. В сумке, без которой остались сотрудники МВД, лежали детальный оперативный план десанта, имена, фамилии, а также номера телефонов сотрудников. В папке с документами были также фотографии и личные данные сербов, которых планировалось задержать в ходе рейда в Косовска-Митровицу, Лепосавич, Зубин-Поток. После завершения операции эти материалы нашли местные жители.

В сентябре 2018 года сотрудник японской полиции случайно выронил из окна патрульной машины заряженный пистолет. Инцидент произошел в городе Вакаяма при сопровождении премьер-министра страны Синдзо Абэ.

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