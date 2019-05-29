Косовские полицейские во время рейда растеряли секретные документы

Бойцы спецназа МВД непризнанной республики Косово потеряли секретные документы во время вторжения в сербские муниципалитеты. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости».

По данным издания, во время спецоперации полицейские потеряли сумку, в которой был детальный оперативный план десанта, имена, фамилии, а также номера телефонов сотрудников. Также в папке с документами были фотографии и личные данные сербов, которых планировалось задержать в ходе рейда в Косовска-Митровицу, Лепосавич, Зубин-Поток. После завершения операции эти материалы нашли местные жители.

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28 мая косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов по подозрению в причастности к организованной преступности. После этого начались столкновения сербского населения с полицией непризнанной республики. Люди вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести все подразделения вооруженных сил страны в полную боевую готовность. Представитель Бюро правительства Сербии по Косову и Метохии Марко Джурич уведомил представителей Евросоюза о том, что сербские власти будут готовы жестко реагировать, если Приштина продолжит действовать в том же ключе.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Республику признали Франция, Великобритания, Италия, США, Канада. При этом Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств считают Косово частью Сербии. По сербской конституции, территория Косово входит в страну как Автономный край Косово и Метохия. При этом фактически Белград не контролирует регион.

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