Власти Косова захотели снять неприкосновенность с задержанного россиянина

Главный прокурор Косовской Митровицы Шчикери Сила потребовал снять с задержанного, а затем отпущенного россиянина Михаила Краснощекова дипломатический иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Insajderi.

Он направил прошение министру иностранных дел непризнанной республики и начальнику службы протокола. Они, в свою очередь, должны обратиться с соответствующей просьбой к руководителю миссии ООН в Косове. В письме сообщается, что расследование против Краснощекова ведется в связи с участием в преступной организации, замешанной в хулиганстве и уголовно-наказуемых деяниях и мешающей должностным лицам осуществлять свои обязанности».

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Вечером 28 мая появилось видео с освобожденным из-под стражи Краснощековым, российским сотрудником миссии ООН. Ранее в тот же день косовская полиция задержала его с применением силы. Травмы, которые получил россиянин, объяснили тем, что он якобы сопротивлялся аресту.

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