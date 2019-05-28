Освобожденного в Косове россиянина с побоями показали на видео

В сети появилась видеозапись с отпущенным на свободу в Косове гражданином России Михаилом Краснощековым, который был госпитализирован в одну из местных больниц с тяжелыми травмами головы. Видео местных СМИ публикует ТАСС.

На кадрах видно, как российский член миссии ООН, ранее арестованный на севере непризнанной Республики Косово, выходит из больницы. Далее избитый Краснощеков садится в машину скорой помощи.

Ранее 28 мая президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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