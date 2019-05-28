Задержанного в Косове россиянина отпустили

Российский сотрудник ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный в Косове, вышел на свободу. Об этом сообщила пресс-служба организации, передает ТАСС.

«Один сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове, гражданин России, освобожден», — говорится в заявлении.

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Ранее президент непризнанной республики Косово Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции.

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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