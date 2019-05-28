Россия потребовала освобождения арестованного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии резко осудило операцию косовской полиции на севере Косова и Метохии, в ходе которой задержали российского гражданина. Соответствующее заявление посла Александра Чепурина опубликовал Twitter-аккаунт дипмиссии.

Дипломат потребовал немедленно освободить задержанного силовиками непризнанной республики российского сотрудника миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова и «привлечь к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте».

«Решительно осуждаем вторжение косовских силовиков в сербонаселенные районы севера Косова и Метохии. Это крайне опасно и противоречит всем имеющимся договоренностям», — говорится в заявлении Чепурина.

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Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия полицейских «очередной провокацией Приштины», направленной на разжигание межэтнической вражды, и назвала причиной вызывающего поведения косоваров следствием «многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».

Столкновения сербского населения с полицией республики начались 28 мая после того, как косовоалбанский спецназ арестовал в северных муниципалитетах региона по меньшей мере 13 сербов. Те вышли на улицы и стали возводить баррикады. Известно о применении огнестрельного оружия с обеих сторон.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косовом прекратились в марте 2017 года.

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