Сербия задумалась о признании потери Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости определить дальнейшую политику страны в отношении Косово. Об этом он сообщил, выступая перед сербским парламентом. Запись доступна в YouTube-аккаунте RTS Sajt.

По его словам, Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово. Вучич призвал не продолжать «ложь и самообман» и прекратить обманывать собственных граждан о власти Белграда в этом регионе.

Кроме того, правительство страны должно выбрать путь развития отношений с Косово — сохранить замороженный конфликт или развивать контакты с Приштиной. Глава государства подчеркнул, что выступает за налаживание контакта с непризаннной республикой.

Вучич заключил, что Сербия потерпела крупное национальное поражение, потеряла территорию, а также понесла значительные экономические убытки.

27 мая сербский лидер заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.

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