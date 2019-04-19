Сербия пожаловалась на давление из-за нежелания принять санкции против России

Из-за нежелания Сербии вводить санкции против России на страну оказывают давление. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.

Дачич отметил, что Россия и Сербия продолжают оставаться партнерами, несмотря на желание Белграда стать членом Евросоюза. «Поэтому Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Сербию оказывается сильное давление», — сказал он.

По словам Дачича, Россия помогает Сербии отстаивать свои интересы, поэтому было бы «очень некорректно» вводить санкции против нее.

В марте сербский президент Александр Вучич объяснил, почему Сербия пока не может официально признать Крым частью России. По его словам, это станет аргументом против возвращения Косово.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!