Сербия объяснила нежелание признавать Крым российским

Сербия пока не может официально признать Крым частью России, поскольку это станет аргументом против возвращения Косово. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Если бы мы сегодня это сделали, нам бы провели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым, и у нас больше нет права за него бороться», — пояснил Вучич.

По его словам, это вопрос политической стратегии и тактики, у Сербии «нет права подвергать опасности свои жизненные государственные и национальные интересы». При этом данная ситуация не бросает тень на отношения Белграда и Москвы, уверен Вучич.

«Я считаю, что любой нормальный человек и в России, и в любой другой стране это понимает», — заключил президент.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове. Республика Косово провозгласила независимость в 2008 году, что поддержали большинство западных стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!