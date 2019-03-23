В Совфеде отреагировали на слова Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Госсекретарь США Майк Помпео лукавит, говоря о том, что позиция Вашингтона в ситуации с Голанскими высотами не является «политикой двойных стандартов» по сравнению с отношением к присоединению Крыма к России. Таким мнением в субботу, 23 марта, в беседе с RT поделился член Совета Федерации Игорь Морозов.

Сообщается, что ранее Помпео в интервью телеканалу Sky News, запись которого опубликована на сайте госдепа США, заявил, что отношение США к присоединению Крыма отличается от вопроса с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

«Все в полной мере соответствует реальному положению дел на местах, фактам на местах», — отметил он, подчеркнув, что позицию Вашингтона нельзя назвать «политикой двойных стандартов».

По словам сенатора, госсекретарь пытается обосновать «разрушение международного права, по которому США движутся уже не первый год». «Я полагаю, что ООН уже высказала свою позицию по Голанским высотам, и это будет позиция подавляющего большинства членов организации», — заявил Морозов.

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22 марта Европейский союз подтвердил свою позицию по принадлежности Голанских высот в соответствии с резолюцией ООН. «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила представитель ЕС.

Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что Голанские высоты — израильская территория. Она важна для стабильности еврейского государства и всего региона, отметил он.

В МИД России сообщили о непризнании российской стороной израильского суверенитета.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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