Кремль отреагировал на заявление Трампа по Голанским высотам

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признания Голанских высот израильской территорией дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сама по себе такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее, наоборот», — отметил Песков.

Ранее 22 марта представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия неизменно признает Голанские высоты сирийской территорией. Она напомнила, что принадлежность Голан Сирии подтверждается резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 1981 года.

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Американский лидер сделал противоречивое заявление 21 марта. Он отметил, что территория важна как для стабильности Израиля, так и всего региона. Его высказывание осудили Иран и Сирия. В Дамаске указали, что намерены любыми возможными способами вернуть Голанские высоты под свой контроль.

Голаны принадлежали Сирии с 1944 года. Они были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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