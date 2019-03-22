Сирия пообещала вернуть Голанские высоты любым способом

Сирия намерена любыми возможными способами вернуть Голанские высоты под свой контроль. Об этом говорится в заявлении сирийского правительства, передает Reuters.

Голанские высоты остаются арабской и сирийской территорией, независимо от заявлений американского президента относительно оккупированных Израилем территорий, говорится в сообщении.

Дамаск осуждает заявления президента США Дональда Трампа о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, а позиция США по данному вопросу — вопиющее нарушение резолюции Совета Безопасности ООН.

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Противоречивое сообщение Трамп опубликовал 21 марта в своем Twitter. Он отметил, что территория важна как для стабильности Израиля, так и всего региона.

Предполагается, что официально о признании Соединенными Штатами Голан израильскими будет объявлено в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты, который состоится на следующей неделе.

Associated Press ранее отмечало, что в 2019 году в докладе Госдепартамента США о правах человека отсутствовала формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот. Вместо этого их назвали «контролируемыми Израилем».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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