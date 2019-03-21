Трамп собрался признать Голанские высоты израильскими

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Голанские высоты — израильская территория.

«Спустя 52 года настало время для США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами», — заявил он. Глава государства отметил, что эта территория важна как для стабильности Израиля, так и всего региона.

О намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией еврейского государства 20 марта сообщало Associated Press. Предполагается, что официально об этом будет объявлено в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты, который состоится на следующей неделе.

Тогда же агентство отмечало, что в 2019 году в докладе Госдепартамента США о правах человека отсутствовала формулировка «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот. Вместо этого их назвали «контролируемыми Израилем».

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.

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