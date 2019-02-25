Саудовский король рассказал о единой Палестине и удивил арабов

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз аль-Сауд рассказал о Палестине в границах 1937 года и вызвал недоумение. Он произнес речь на саммите Европейского союза и Лиги арабских государств в Каире, передает турецкое агентство Anadolu.

Когда монарх говорил о позиции Эр-Рияда по палестинскому вопросу, он употребил выражение «в границах 1937 года». Это, как отмечают журналисты, противоречит общепринятым формулировкам. «Подтверждаем неизменную политику в вопросе восстановления всех законных прав палестинского народа, главным образом по созданию независимого Государства Палестина в границах 1937 года и со столицей в Восточном Иерусалиме», — приводит его слова Anadolu.

Отмечается, что король читал речь с листа. В Саудовской Аравии и Израиле пока никак не прокомментировали произошедшее.

В июле 1937-го в ходе Арабского восстания 1936-1939 годов комиссия Пиля опубликовала отчет, в котором говорилось, что конфликт не может быть разрешен в рамках единого государства, и предложила разделить Палестину на две части. Еврейское государство, согласно плану, получало большую часть территории. Арабы же получали территории на Западном берегу Иордана, Негев и окрестности Газы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!