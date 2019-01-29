Правительство Палестины подало в отставку

Правительство Палестины подало прошение об отставке. Об этом рассказал палестинский премьер-министр Рами Хамдалла на заседании кабинета министров, передает Reuters.

Как отмечается, прошение передано президенту Махмуду Аббасу. В то же время в заявлении, распространенном после заседания, указывается, что министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Агентство отмечает, что отставка правительства — удар по усилиям по примирению между партией ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) и движением ХАМАС.

Ранее Центральный комитет движения ФАТХ, во главе которого стоит Аббас, рекомендовал сформировать новый кабинет, в состав которого вошли бы все фракции Организации освобождения Палестины, отмечает ТАСС. При этом ХАМАС не входит в организацию. В движении уже отметили, что шаг об отставке правительства — попытка исключить группу из палестинской политики.

Хамдалла возглавлял правительство национального единства с 2014 года.

Конфликт между сторонами начался в 2006 году. В результате Палестина оказалась фактически разделена на две части: Западный берег реки Иордан, контролируемый ФАТХ, и сектор Газа, власть в котором принадлежит ХАМАС. На протяжении многих лет между ними идут переговоры о создании единого коалиционного правительства.

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Два года назад стороны подписали соглашение о примирении. В соответствии с ним был разработан план по переходу к ФАТХ контроля над Газой и погранпунктами с Египтом и Израилем, однако споры о разделении власти и разногласия по поводу политики в отношении Израиля помешали его осуществлению, отмечает Reuters.

В 2017-м ХАМАС обнародовал новую доктрину, в которой по-прежнему отказывает еврейскому государству в праве на существование, но не призывает к вооруженной борьбе против него. Также в доктрине говорится о согласии на создание единого палестинского государства в границах 1967 года, то есть с территориями сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте.

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