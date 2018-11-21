Израиль начал заглядываться на Газу

Израиль готов к крупномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил бывший армейский командующий, а ныне министр строительства еврейского государства Йоав Галант, передает The Jerusalem Post.

Политик уверен, что в Газе будет проведена еще одна крупная военная кампания, однако подробно говорить об этом отказался. Министр отметил, что лучше рассказывать об операциях после их начала, а не до. Галант также считает боевые действия последним вариантом развития событий. «Если они хотят драки, мы победим их. Если они хотят вести себя как подобает и начать переговоры через третью сторону, мы их услышим», — сказал он.

По словам министра, лидеру движения ХАМАС в Газе Яхье Синваре осталось недолго. «Он не закончит свою жизнь в доме престарелых», — заявил Галант.

Министр внутренней безопасности и стратегического планирования Гилад Эрдан также указал, что Израиль сейчас ближе, чем когда-либо, к полной или частичной реоккупации сектора Газа. Он указал, что власти еврейского государства так и поступят, если этот способ окажется единственным гарантирующим гражданам тишину и безопасность.

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«Переход от обороны к наступлению означает возвращение к точечной ликвидации террористических лидеров военизированного крыла ХАМАС. Это также означает готовность взять сектор Газа под свой контроль до тех пор, пока мы не демонтируем там террористическую инфраструктуру», — передает его слова РИА Новости.

Последние столкновения между Израилем и палестинцами произошли 12 ноября, когда ВВС еврейского государства ударили по сектору Газа в ответ на массовые ракетные обстрелы. После израильское правительство пошло на перемирие. Это вызвало общественное недовольство и привело к отставке министра обороны Авигдора Либермана. Он назвал соглашение с движением ХАМАС «капитуляцией перед лицом терроризма».

Конфликт на границе сектора Газа обострился в марте 2018 года, когда мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Выступления ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме, которое перенесли из Тель-Авива.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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