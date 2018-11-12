Израиль и сектор Газа обменялись ракетными залпами

Израильские ВВС начали наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 12 ноября.

Израильские истребители обстреляли позиции боевиков движения ХАМАС в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа, передает пресс-служба армии. До этого сообщалось, что снаряд попал в автобус на юге Израиля. В результате один человек получил тяжелые ранения, о погибших информации не поступало.

Как пишет агентство, телеканал Sky News Arabia сообщал, что с территории сектора Газа было выпущено более 20 ракет.

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Израиль подвергался ракетному обстрелу со стороны сектора Газа 17 октября. Тогда один снаряд попал в жилой дом, однако пострадавших не было. В ответ израильские военные нанесли удары по позициям боевиков. По данным палестинцев, по меньшей мере 10 жителей сектора пострадали, один погиб.

В мае Израиль заявил о самом массированном ракетном ударе из сектора Газа. В ответ израильская армия атаковала 35 объектов движений ХАМАС и «Исламский джихад».

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты затем ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре 2017 года.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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