Израиль заявил о самом массированном ракетном ударе из сектора Газа

Палестинские боевики выпустили из сектора Газа по Израилю множество ракет. Часть из них перехватили батареи ПРО, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Информации о числе пострадавших и количестве реактивных снарядов пока нет. Отмечается лишь, что ракеты были выпущены по нескольким районам на территории Израиля.

По информации местных СМИ, это самый массированный обстрел после крупной военной операции против боевиков сектора Газа, которая была проведена летом 2014 года. Сообщается также, что израильские танки открыли огонь по приграничным позициям палестинских боевиков. Официального подтверждения этой информации от армии пока нет.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест на границе сектора Газа, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи человек. В гибели мирных жителей США также обвинили движение ХАМАС.

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