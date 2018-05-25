Израилю разрешили расстреливать буйных палестинцев

Верховный суд Израиля отклонил два прошения правозащитных организаций запретить Армии обороны Израиля открывать огонь по палестинским протестующим на границе с сектором Газа. Об этом сообщает The Times of Israel в пятницу, 25 мая.

Суд постановил, что террористические группировки, включая ХАМАС, специально смешивают своих боевиков с мирными жителями, в том числе с женщинами и детьми, чтобы усложнить задачу израильским военным.

Адвокат Майкл Сфард заявил перед слушанием, что действия военных не соответствуют международным стандартам применения силы. Он подчеркнул, что законы и обычаи ведения войны в случае этого конкретного конфликта неприменимы. «Открывать огонь на поражение против безоружных граждан, которые не представляют угрозы, — это незаконно», — сказал он.

Материалы по теме «Евреи вынуждены страдать» Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят

Израильская сторона в ответ сообщила, что протесты, к которым призывает ХАМАС, не могут считаться демонстрациями мирных граждан.

В конце марта мирный протест на границе сектора Газа, приуроченный ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль, — перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме. Решение перенести диппредставительство из Тель-Авива Белый дом принял в декабре прошлого года.

Всего с начала протестов погибли 79 палестинцев, ранения получили более 2,2 тысячи человек. В гибели мирных жителей США также обвинили движение ХАМАС.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!