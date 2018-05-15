США обвинили палестинцев в смерти палестинцев в секторе Газа

Вашингтон обвинил движение ХАМАС в том, что израильские военные убили более 50 палестинцев на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Time.

«ХАМАС ответствен за смерть палестинцев, так как протесты были им спланированы», — заявил на брифинге представитель Белого дома Радж Шах. Он добавил, что Израиль имеет полное право на самозащиту.

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Ранее 15 мая сообщалось о 59 убитых израильскими военными в ходе протестов на границе еврейского государства с сектором Газа палестинцах. Пострадали, по разным данным, от 1,6 тысячи до 2,2 тысячи человек.

Как пишет журнал, 35 тысяч жителей сектора Газа собрались у границы, чтобы выразить протест в связи с переносом посольства США в Иерусалим и признания его столицей Израиля.

Массовые беспорядки на границе начались в конце марта в результате столкновения протестующих с израильскими войсками. Демонстрация была приурочена ко дню Накба, который отмечают 15 мая. Для палестинцев этот день связан с исходом с территории, где в 1948 году было создано Государство Израиль.

Движение ХАМАС основано в 1987 году и признано террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещено в Иордании и Египте. С 2007-го организация контролирует сектор Газа.

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