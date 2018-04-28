Израиль ударил с воздуха по позициям ХАМАС

Израильские Военно-воздушные силы нанесли авиаудары по шести военно-морским объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в Twitter.

Отмечается, что нападение стало ответом на террористическую деятельность ХАМАС и попытку массового проникновения членов организации на территорию страны.

С конца марта в секторе Газа проходит массовая акция «Великий марш возвращения». Палестинцы требуют позволить им вернуться на территорию Израиля. Они разбили палаточные лагеря у границы. Во время протестов погибли около 30 человек, сообщает РБК.

Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории еврейского государства. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее военное крыло.

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