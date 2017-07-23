Армия Израиля сообщила о выпущенной со стороны Сектора Газа ракете

С территории Сектора Газа в сторону Израиля была выпущена ракета. Информация об этом появилось в Twitter ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) 23 июля.

Согласно сообщению ракета взорвалась в воздухе, в результате инцидента никто не пострадал. Издание The Times of Israel отмечает, что в связи с произошедшим тревога не объявлялась, поскольку ракета сдетонировала на начальной стадии полета.

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The Times of Israel также указывает, что попытка нападения была совершена на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. 14 июля израильские полицейские застрелили троих палестинцев, устроивших перестрелку на Храмовой горе в Иерусалиме. Преступники пытались скрыться на территории мечети Аль-Акса, после чего доступ к ней был перекрыт силами безопасности.

Верующих вновь начали пускать в мечеть спустя три дня, однако 21 июля стало известно, что полиция Израиля решила ограничить вход туда на пятничную молитву для верующих мужчин, не достигших 50 лет. Решение вызвало ярость среди прихожан, и привело к стычкам с полицией. Сообщалось, что в ходе возникших беспорядков погибли два человека.

