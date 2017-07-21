Израиль запретил молодым мусульманам молиться в Аль-Аксе

Израильская полиция решила не пускать на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса верующих младше 50 лет. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Вход в Старый город и на Храмовую гору будет открыт лишь для мужчин старше 50 лет. Женщинам всех возрастов вход разрешен», — говорится в заявлении полиции. В арабские кварталы города отправлены дополнительные патрули, порядок охраняют около трех тысяч пограничников и полицейских.

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Верующие недовольны новыми правилами досмотра для допуска в мечеть Аль-Акса: теперь для прохода к культовому сооружению необходимо пройти через рамку металлоискателя. При этом процесс досмотра фиксируется на камеру. Ранее 17 июля мусульмане уже подрались со стражами порядка, после чего был задержан один палестинец.

Верующих стали вновь пускать к Аль-Аксе в понедельник, 17 июля. Доступ был закрыт в пятницу, 14 июля. Тогда три вооруженных палестинца открыли огонь по полицейскому патрулю, убив двоих стражей порядка, а затем попытались укрыться на территории мечети, где их и застрелили патрульные.