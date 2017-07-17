Около мечети Аль-Акса произошла драка из-за новых правил досмотра

Около иерусалимской мечети Аль-Акса прошли столкновения мусульман с полицией. Кадры публикует Ruptly.

Верующие решили провести молитву не внутри мечети, а около нее: этим они выразили протест из-за новых правил досмотра с использованием рамок металлоискателей и фиксацией всего происходящего камерами видеонаблюдения. Полиция попыталась им воспрепятствовать, из-за чего и возник конфликт. Стражи порядка арестовали одного дебошира.

Верующих стали вновь пускать к Аль-Аксе в понедельник, 17 июля. Доступ закрыт в пятницу, 14 июля. Тогда три вооруженных палестинца открыли огонь по полицейскому патрулю, убив двоих из них, а затем попытались укрыться на территории мечети, где их и застрелили стражи порядка.