Израильские военные застрелили двух палестинцев в городе Дженин

Военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелили двух палестинцев во время перестрелки на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление армейского командования.

Во время проведения операции в городе Дженин палестинцы обстреляли группу израильских солдат. В них также были брошены несколько гранат. Патрульные открыли ответный огонь. По данным палестинских источников, в результате столкновения были убиты двое нападавших.

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Также сообщается, что сотрудники израильских спецслужб задержали 21 палестинца, 18 из которых подозреваются в террористической деятельности, нападениях на гражданских лиц и сотрудников служб безопасности.

11 июля сообщалось, что палестинский 13-летний подросток лишился глаза в результате попадания шальной пластиковой пули, выпущенной израильским полицейским.

По данным Ассоциации борьбы за гражданские права, юноша получил ранение в результате попадания нового типа боеприпаса, принятого на вооружение три года назад. Эта так называемая «черная» пуля, применяемая для разгона толпы: при попадании в человека она наносит ему более тяжелые травмы, чем те, что использовались ранее. Правозащитники утверждают, что в результате использования «черных» боеприпасов десятки человек получили тяжелые ранения и один погиб.