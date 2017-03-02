Помочившийся на задержанного палестинца израильский полицейский пойдет под суд

Израильский полицейский предстанет перед судом за то, что помочился на закованного в наручники палестинца. Об этом сообщает The Independent в четверг, 2 марта.

Данный инцидент произошел еще 2007 году. Двух полицейских обвинили в физическом и сексуальном насилии над задержанным. Однако тогда Служба внутренней безопасности Минюста Израиля не нашла достаточных оснований для возбуждения дела в отношении патрульных. Тем не менее, адвокатам удалось возобновить расследование в отношении одного из стражей порядка.

В ходе разбирательства подозреваемый отрицал факт справления нужды. Однако после того, как защита представила результаты экспертизы ДНК, он признал, что это происходило. При этом, по его словам, все было результатом случайности — якобы в момент, когда он справлял малую нужду, закованный в наручники палестинец толкнул его, и капли мочи попали одежду потерпевшего.

Офицер также утверждал, что изначально дал ложные показания из-за чувства стыда и неловкости.

В итоге члены Верховного суда Израиля вынесли определение, согласно которому полицейский намеренно помочился на палестинца с целью унизить его. Дело в отношении стража порядка будет расследовано заново.