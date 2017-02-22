Министр обороны Израиля назвал добившего террориста военного отличным солдатом

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал «отличным солдатом» военнослужащего Элора Азарию, которого осудили на полтора года тюрьмы за убийство раненного и обезоруженного палестинского террориста. Высказывание министра приводится на его странице в Facebook.

«Министерство обороны и ЦАХАЛ должны поддерживать солдата и его семью. Речь идет об отличном солдате и о террористе, который пришел убивать евреев. Все должны учитывать это», — отметил Либерман, призвав сделать все для окончательного закрытия дела Азарии.

4 января израильский военный суд признал сержанта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве палестинца. Позднее его приговорили к полутора годам тюрьмы, тогда как обвинение просило от трех до пяти лет лишения свободы, а максимальный срок по данной уголовной статье составляет 20 лет.

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Защита Азарии не исключила возможности апелляции. Палестинская сторона раскритиковала приговор и заявила о готовности обратиться в Международный уголовный суд.

Инцидент произошел в марте 2016 года: тогда палестинец Абдель аль-Фатах аль-Шариф напал на израильских солдат в городе Хеврон и был ранен. Когда он лежал на мосту, истекая кровью, Азария вскинул автомат и выстрелил ему в голову. Он пояснил своему командиру, что преступник ранил его товарищей, поэтому должен быть убит.