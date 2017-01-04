Добившего палестинца израильского солдата признали виновным в убийстве

Израильский военный суд признал сержанта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Элора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве палестинца. Об этом сообщает Bloomberg.

Оно произошло в марте 2016 года: тогда палестинец Абдель аль-Фатах аль-Шариф напал на израильских солдат в городе Хеврон и был ранен. Когда он лежал на мосту, истекая кровью, Азария вскинул автомат и выстрелил ему в голову. Он пояснил своему командиру, что преступник ранил его товарищей, поэтому должен быть убит. По мнению коллегии из трех судей, сержант застрелил аль-Шарифа не из страха, как утверждала защита, а из желания добить.

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Дело Азарии раскололо израильское общество: министр обороны страны Авигдор Либерман призвал общество уважать «непростое» решение, а министр образования Нафтали Беннет призвал немедленно помиловать осужденного. Около здания суда проходила демонстрация под лозунгами «Народ Израиля не бросает солдат на поле боя».

Вердикт по делу Азарии будет вынесен через несколько недель. Максимальное наказание по статье «непреднамеренное убийство» — 20 лет тюремного заключения. За прошедший год жертвами нападений стали около 40 израильтян, более 450 получили ранения. С палестинской стороны погибли, по подсчетам СМИ, более 200 человек. Их, как правило, убивали при попытке атаки израильтян. Этот всплеск насилия получил название «интифада ножей» из-за использования в ходе нападений преимущественно холодного оружия.