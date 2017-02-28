Израиль выселил девять семей с оккупированных территорий

Израильская полиция приступила к выселению жителей девяти домов еврейского поселения, расположенного на палестинских территориях. Об этом сообщает Reuters.

Ранее Верховный суд Израиля принял решение о сносе домов, построенных в поселении Офра на частной земле, принадлежащей палестинцу. В знак протеста сотни людей, поддерживающих поселенцев, образовали кольцо вокруг спорных домов.

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«Мы считаем, что происходит несправедливость, — объявила представительница местного совета Элиана Пассентин (Eliana Passentin). — Разрушают дома в центре еврейского густонаселенного города, который был совершенно легально основан 42 года назад».

По последним сведениям, полиции удалось прорвать кордон. Наиболее активных протестующих задержали и увезли, остальных под конвоем стражей порядка отвели подальше. Четыре человека получили травмы.

В Офре проживают более трех тысяч человек. Это одно из поселений, построенных на палестинских территориях, оккупированных Израилем в 1967 году. Сейчас в них проживают в общей сложности около 550 тысяч израильтян. Кнессет в начале февраля признал законным возведение около четырех тысяч построек. Большинство стран мира осуждает строительство поселений на оккупированных землях.