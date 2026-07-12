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17:10, 12 июля 2026Мир

Стало известно об истощении арсеналов Вооруженных сил США

CNN: Арсеналы Вооруженных сил США до сих пор не восстановлены
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dori Whipple / Joint Munitions Command / Handout via Reuters

Арсеналы Вооруженных сил США до сих пор не восстановлены, Пентагон активно старается расширить промышленную базу для их восполнения. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает CNN.

«[Военное] министерство активно ищет и внедряет наилучшие американские инновации, где бы они ни располагались, чтобы обеспечить масштабное производство и повысить устойчивость цепочек поставок», — заявил неназванный чиновник ведомства.

В свою очередь, журналисты телеканала указали, что, если США продолжат наносить удары по Ирану, давление на американскую оборонку еще более увеличится.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива. Такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления и до окончания вмешательства США в регионе. В ответ на решение Тегерана Вооруженные силы США начали новую волну ударов по Ирану.

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