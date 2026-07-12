Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США

Политолог Журавлев допустил, что отставка Свириденко связана с сокращением помощи от США

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко могла стать не нужной как звено между американскими деньгами и Киевом, допустил политолог Дмитрий Журавлев. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщение о снятии политика с должности.

«Свириденко всегда воспринималась как человек американцев. Она же экономист. Может быть, речь идет об изменении экономической политики — у кого и сколько будут брать?» — отметил Журавлев.

Политолог добавил, что США сократили свою финансовую поддержку в адрес Украины.

«Поэтому, может быть, госпожа Свириденко больше и не нужна как звено между американскими деньгами и киевскими карманами. Тут, на мой взгляд, главная история», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Кроме того, он анонсировал и другие изменения в правительстве страны.

