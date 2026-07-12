Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:16, 12 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США

Политолог Журавлев допустил, что отставка Свириденко связана с сокращением помощи от США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко могла стать не нужной как звено между американскими деньгами и Киевом, допустил политолог Дмитрий Журавлев. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал сообщение о снятии политика с должности.

«Свириденко всегда воспринималась как человек американцев. Она же экономист. Может быть, речь идет об изменении экономической политики — у кого и сколько будут брать?» — отметил Журавлев.

Политолог добавил, что США сократили свою финансовую поддержку в адрес Украины.

«Поэтому, может быть, госпожа Свириденко больше и не нужна как звено между американскими деньгами и киевскими карманами. Тут, на мой взгляд, главная история», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Кроме того, он анонсировал и другие изменения в правительстве страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?
    В нескольких российских регионах возникли проблемы с электричеством из-за непогоды
    Трамп рассказал о разговоре с сенатором Грэмом за пару часов до его смерти
    В США заподозрили Россию в причастности к смерти сенатора Грэма
    Снятие с должности премьер-министра Украины связали с США
    Раскрыта причина поступка откусившей мужу пенис россиянки
    Стало известно об истощении арсеналов Вооруженных сил США
    Названа внесенная Украиной в оплату госдолга сумма
    Президент Словакии рассказал об отказе ряда стран НАТО помогать Украине
    Иран сделал заявление по поводу прохода судов через Ормузский пролив
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok