Австралия заступилась за еврейских поселенцев

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл отказался осудить Израиль за строительство поселений на палестинских территориях. Об этом сообщает Reuters.

«Мое правительство не поддержит односторонних резолюций, критикующих Израиль, наподобие той, что недавно была принята Совбезом ООН», — заявил он. «Мы осуждаем кампанию бойкота, призванную делегитимизировать еврейское государство», — добавил Тернбулл.

При этом он отметил, что Канберра по-прежнему выступает за решение ближневосточного вопроса через создание независимого палестинского государства, которое существовало бы бок о бок с Израилем.

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил австралийского коллегу за мужество. «Австралия уже неоднократно отважно пробивала брешь в стене ооновского лицемерия, — отметил он. — ООН способна сотворить массу ерунды, и важно, чтобы существовали такие страны как Австралия, которые смотрят на мир трезво и спокойно и возвращают эту организацию обратно на землю».

23 декабря 2016 года Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить возведение поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим отказался ее исполнять.

После победы на выборах президента США Дональда Трампа, последовательно занимающего произраильскую позицию, Нетаньяху объявил о строительстве трех тысяч домов на Западном берегу реки Иордан.