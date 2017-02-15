Источник сообщил о смене подхода США к улаживанию конфликта Израиля и Палестины

Вашингтон не будет настаивать на принципе двух государств в разрешении палестино-израильского конфликта. Как сообщает в среду, 15 февраля, «Инфтерфакс», об этом журналистам заявил представитель Белого дома на условиях анонимности.

Он подчеркнул, что, по мнению США, в этом вопросе требуется подход, который сочтут приемлемым обе стороны. «Двухстороннее урегулирование, которое не принесет мир, — это не то решение, к которому кто-то стремится. Целью является именно мир, независимо от того, будет ли он достигнут на основе создания двух государств, если того хотят обе стороны, или же на какой-то другой, если этого хотят обе стороны», — приводит информагентство слова источника.

Это заявление прозвучало в преддверии встречи в Вашингтоне премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом.

Агентство со ссылкой на наблюдателей отмечает, что данное высказывание противоречит позиции Соединенных Штатов, ранее последовательно выступавших за создание двух независимых еврейского и арабского государств и называвших разрешение конфликта по этому принципу краеугольным камнем своей внешней политики на Ближнем Востоке.

Материалы по теме «Израиль — это европейское демократическое государство» Политолог Зеэв Ханин о том, как евреи скрестили мультикультурализм с национализмом

1 февраля Нетаньяху объявил о строительстве трех тысяч домов на Западном берегу реки Иордан. Администрация Трампа высказала опасения по этому поводу. «Хотя мы не считаем, что существование израильских поселений является препятствием для мирного процесса, строительство новых или расширение уже существующих вряд ли поможет в достижении мира», — заявил Белый дом.

23 декабря 2016 года Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить возведение поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим оказался следовать данному решению, а вскоре израильский премьер снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.