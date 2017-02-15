Трамп допустил отказ от создания Палестинского государства

Для урегулирования палестино-израильского конфликта не обязательно создание двух государств. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в среду, 15 февраля, президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Я рассматриваю два государства и одно государство, и мне нравится то, что нравится обеим сторонам», — сказал глава Белого дома. Он отметил, что долгое время придерживался идеи создания двух государств, но согласится с решением, «которое подойдет обеим сторонам».

Говоря о строительстве израильских поселений на палестинских территориях, Трамп предложил Нетаньяху «немного воздержаться» от этого. Он также призвал израильскую сторону проявлять большую гибкость в переговорах с Палестиной, признав, что «сделать это трудно».

Кроме того, президент отметил, что «очень решительно» надеется на перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. «Я бы хотел, чтобы это произошло», — приводит его слова ТАСС. Он также обвинил ООН и другие международные организации в том, что они якобы «нечестно поступают» с Израилем.

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Ранее 15 февраля источник в Белом доме сообщил, что США откажутся от принципа создания двух государств в разрешении палестино-израильского конфликта. Он подчеркнул, что в этом вопросе требуется подход, который сочтут приемлемым обе стороны.

Прежде США последовательно выступали за создание двух независимых — еврейского и арабского — государств и называли разрешение конфликта по этому принципу краеугольным камнем своей внешней политики на Ближнем Востоке.

1 февраля Нетаньяху объявил о строительстве трех тысяч домов на Западном берегу реки Иордан. Администрация Трампа высказала опасения по этому поводу, отметив, что это препятствует мирному процессу.

23 декабря 2016 года Совбез ООН потребовал от Израиля прекратить возведение поселений на оккупированных палестинских территориях. Резолюцию поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим отказался следовать данному решению, а вскоре израильский премьер снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.