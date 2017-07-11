Палестинский подросток лишился глаза из-за попадания шальной пули

Палестинский 13-летний подросток лишился глаза в результате попадания шальной пластиковой пули, выпущенной израильским полицейским. Об этом сообщает The Independent.

Как рассказали члены семьи пострадавшего, Нур Хамдан стоял на балконе своего дома в Восточном Иерусалиме. В этот момент в районе начались столкновения. Палестинцы начали забрасывать камнями израильских патрульных. Они открыли ответный огонь.

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Старшие позвали мальчика в квартиру. В тот момент, когда он входил в комнату, в голову ему ударила пластиковая пуля.

По данным Ассоциации борьбы за гражданские права, юноша получил ранение в результате попадания нового типа боеприпаса, принятого на вооружение три года назад. Эта так называемая «черная» пуля, применяемая для разгона толпы: при попадании в человека она наносит ему более тяжелые травмы, чем те, что использовались ранее.

Правозащитники утверждают, что в результате использования «черных» боеприпасов десятки человек получили тяжелые ранения и один погиб. В 2014 году в результате применения подобной пули был убит подросток Мохаммед Сунукрут. По словам его родственников, полицейские привели юношу в участок и выстрелили ему в голову с близкого расстояния.

Представители правоохранительных органов, в свою очередь, утверждают, что полицейские стреляли по ногам, Сунукрут упал и ударился головой, что и стало причиной его смерти.