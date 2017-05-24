Израильская полиция задержала мужчину у мечети Аль-Акса

Израильские полицейские скрутили неизвестного мужчину около мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Точных причин задержания не сообщается: по информации агентства, ранее в мечеть под защитой полиции вошли несколько жителей Израиля для совершения молитвы. Из-за последовавших столкновений, в которых приняли участие иорданские охранники мечети, были задержаны три человека.

Храмовая гора, на которой расположена мечеть Аль-Акса, является святым местом и для мусульман, и для иудеев. Вопрос контроля над этой территорией является одной из причин многолетнего раздора между Израилем и Палестиной.