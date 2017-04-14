В Иерусалиме психически больной мужчина ранил ножом несколько человек

В Иерусалиме мужчина, страдающий психическим расстройством, напал на пассажиров трамвая с ножом. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В результате нападения множественные ранения получила 25-летняя молодая женщина, предположительно, подданная Великобритании. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Еще двое пострадавших — 50-летний мужчина и 30-летняя беременная женщина получили легкие ранения и травмы. Им оказана медицинская помощь.

После совершения нападения злоумышленник попытался скрыться с места преступления, однако был схвачен сотрудниками полиции. По предварительным данным, на пассажиров напал 57-летний местный житель, страдающий психическим заболеванием.

10 января военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) застрелили напавшего на них с ножом палестинца. Инцидент произошел около Наблуса, когда военные несли обычную службу. Преступник с ножом в руке и криками «Аллах акбар» побежал в их сторону. Солдаты открыли огонь на поражение.