Беспорядки из-за допуска в мечеть Аль-Акса начались в Израиле

В Иерусалиме разъяренные недопуском в мечеть Аль-Акса мусульмане атаковали полицию. Кадры опубликованы в Twitter пользователем @razan_palestine.

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Ранее 21 июля власти города запретили мусульманам младше 50 лет приходить на пятничную молитву в Аль-Аксе. В арабские кварталы города отправлены дополнительные патрули, порядок охраняют около трех тысяч пограничников и полицейских.

Изначально конфликт вокруг мечети разгорелся в пятницу, 14 июля, когда к ней полностью закрыли доступ для всех. Тогда три вооруженных палестинца начали стрелять по полицейскому патрулю, убив двоих стражей порядка, а затем попытались укрыться на территории мечети, где их и застрелили патрульные. Двери мечети открыли три дня спустя, однако для прохода к культовому сооружению необходимо было пройти через рамку металлоискателя.