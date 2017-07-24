Израильские военные обстреляли позиции группировки ХАМАС

Израильские военные обстреляли из танка позиции группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, The Jerusalem Post.

Эти действия стали ответом на ракетную атаку со стороны палестинцев: за последние 24 часа по территории Израиля были выпущены две ракеты. Они разорвались в пустынной местности, пострадавших нет.

Как отмечало 23 июля издание The Times of Israel, нападение было совершено на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

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14 июля израильские полицейские застрелили троих палестинцев, открывших по ним огонь на Храмовой горе в Иерусалиме. Преступники пытались скрыться на территории мечети Аль-Акса, после чего доступ к ней был перекрыт силами безопасности.

Верующих вновь начали пускать в мечеть спустя три дня, однако 21 июля стало известно, что полиция Израиля решила ограничить вход туда на пятничную молитву для верующих мужчин, не достигших 50 лет. Решение вызвало ярость среди прихожан и привело к стычкам с полицией. Сообщалось, что в ходе беспорядков погибли два человека.

Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории еврейского государства. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее военное крыло.